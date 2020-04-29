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Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü mü? Kritik nükleer silah endişesi |Video

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29.04.2020
Son dakika haberi... Dünyanın gündemine oturan ve çok konuşulan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un ölüp ölmediği konusu gizemini sürdürürken ülkenin komşularını "nükleer silah" endişesi sardı. A Haber muhabiri Sadi Kaymaz, son gelişmeleri Pekin'den aktardı. Kaymaz, "Çin’de de çok konuşuluyor. Güney Kore’de de çok konuşuluyor. Komşuları daha da meraklı. Bunun nedeni her şeyden önce Kuzey Kore’nin elinde nükleer silahlar var. Kim’in artık iyi kötü sağı-solu biliniyor ama yeni biri gelirse ne olacak diye herkes tedirgin. Güney Kore çok kendinden emin konuştu ve hatta şunu dediler 'Biz kendimizden emin bir şekilde Kim’in durumunun iyi olduğunu ve bizim bunu bilecek istihbarat kapasitesine sahip olduğumuzu vurgulamak isteriz' dediler.
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