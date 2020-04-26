Kim Jong Un öldü mü? Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

Son dakika haberi... Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong Un'un geçirdiği bir ameliyat esnasında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ülkede şeffaf haber kaynağının olanaksız olmasından dolayı Kuzey Kore'ye dair haberler, Güney Kore medyasından dünyaya servis ediliyordu. Bugün günler sonra Kuzey Kore'den Kim Jong Un'un sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki, Kim Jong Un öldü mü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 20:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 20:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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