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Kim Jong Un öldü mü? Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

Son dakika haberi... Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong Un'un geçirdiği bir ameliyat esnasında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ülkede şeffaf haber kaynağının olanaksız olmasından dolayı Kuzey Kore'ye dair haberler, Güney Kore medyasından dünyaya servis ediliyordu. Bugün günler sonra Kuzey Kore'den Kim Jong Un'un sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki, Kim Jong Un öldü mü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 20:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 20:45
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Kim Jong Un öldü mü? Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

Kim Jong-un öldüğü iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Güney Kore kaynaklı Yonhap haber ajansının haberine göre, Kuzey Kore devlet radyosu Kim Jong Un'un aktif bir şekilde çalıştığını belirtti.

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Kim Jong Un öldü mü? Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

Son günlerde sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Kuzey Kore devlet radyosu tarafından aktif bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

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Kim Jong Un öldü mü? Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, Kuzey Kore devlet radyosu Kim Jong Un'un aktif bir şekilde çalıştığını aktardı.

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Kim Jong Un öldü mü? Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

Haberde, Kim'in kuzey sınır kasabasında yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle takdir ettiği söylendi.

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Kim Jong Un öldü mü? Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

Öte yandan, haftalardır Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan söylentilere değinilmedi.