29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kim Jong-Un öldü mü? Gerçek ortaya çıktı...

Kim Jong-Un öldü mü? Gerçek ortaya çıktı...

Fırlattığı füzelerle dünyayı şoke eden ve koronavirüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü iddiası dünya gündeminden düşmüyor. Kim Jong-un için en net açıklama geldi.

Canlı yayında dünyayı sarsan iddia! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü? 'KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG UN ÖLDÜ'

Giriş Tarihi: 29.04.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 08:23
  • 1
  • 42
Kim Jong-Un öldü mü? Gerçek ortaya çıktı...

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğü veya hasta olduğuna ilişkin haberler için yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına atıfta bulunarak "enfodemi" benzetmesi yaptı.

  • 2
  • 42
Kim Jong-Un öldü mü? Gerçek ortaya çıktı...

Yonhap ajansının haberine göre, Kim, parlamento dış ilişkiler komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Kim hakkındaki "asılsız haberlere" ilişkin "Bu bir enfodemi olarak görülebilir. Kendimizden emin biçimde, sıra dışı herhangi bir işaretin olmadığını söylememizi mümkün kılan istihbarat kapasitesine sahibiz." diye konuştu.

  • 3
  • 42
Kim Jong-Un öldü mü? Gerçek ortaya çıktı...

Güney Kore Birleşme Bakanı, Kim'in halkın önüne çıkmamasının ya da önemli etkinliklere katılmamasının nedeninin Kovid-19 endişesi olabileceğini de dile getirdi.

  • 4
  • 42
Kim Jong-Un öldü mü? Gerçek ortaya çıktı...

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in de CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

  • 5
  • 42
Kim Jong-Un öldü mü? Gerçek ortaya çıktı...

KİM HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER
Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.