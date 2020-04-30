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Son dakika: Korona virüse karşı aşı Türk doktordan geldi! Almanlar onu konuşuyor |Video

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30.04.2020
Son dakika haberi; Koronavirüse karşı verilen savaşta Türk bilim insanlarının çalışmalar sürüyor. Son olarak Prof. Dr. Uğur Şahin'in, Almanya'da yaptığı aşı çalışmalarında klinik deney izinleri alındı, ilk 12 deneğe aşı uygulaması yapıldı. İşte detaylar...

Almanya'da Türk doktor korona virüse karşı aşı geliştirdi. Aşının 200 deneğe uygulanacağı duyuruldu.

Koronavirüs ile mücadelede can kayıpları artarken, Almanya'da aşı için ilk klinik deney izni alındı.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in geliştirdiği aşının uygulaması 12 deneğe yapıldı. Toplamda 200 kişiye uygulanacak aşı,18 ile 55 yaş arasındaki sağlıklı kişilere yapılacak. Değişik dozlarda yapılacak deneyler ile en ideal doz bulunmaya çalışılacak.

Klinik deneylerin ikinci aşamasında aşı, Kovid-19 hastalığını ağır geçirebilecek riskte olan deneklere yapılacak.

İlaç şirketleri aşı çalışmasına ortak olurken, BNT162 adı verilen aşı için ABD'den de kısa sürede klinik deney izni alınacağı bildirildi.

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