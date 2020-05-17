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Son dakika: KKTC’de korkutan yangın, Türkiye’den iki helikopter yardıma gitti |Video

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Giriş: 17.05.2020 16:13
Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Türkiye, iki yangın söndürme helikopterini KKTC'ye gönderdi.

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatılırken, rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamıyor. Açıklama yapan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının çok geniş alana yayıldığını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN TAKİP EDİYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun mesajı iletti. Oktay, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye'den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'a Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kuruluşlarımızın yangınla müdahalede yanlarında oldukları mesajını iletti.

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