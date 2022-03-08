08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları SON DAKİKA | Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü iddiası

SON DAKİKA | Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü iddiası

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2022 00:39
Son dakika... Ukrayna ordusu tarafından başkent Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağının düşürüldüğü öne sürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk gününden bu yana 47 uçak ve 68 helikopter düşürüldüğünü duyurmuştu.

Rusya'nın topraklarını işgale karşı direnen Ukrayna ordusu, Rus savaş uçaklarını hedef almaya devam ediyor.

Ukrayna ordusunun başkent Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'de 1 Rus savaş uçağı düşürdüklerini duyurarak, "21.10'da düşman uçağı Kiev yakınlarındaki bir hava sahasında vuruldu" dedi.

Rusya Ukrayna bataklığına mı sürükleniyor? RUSYA UKRAYNA BATAKLIĞINA MI SÜRÜKLENİYOR?

Zaluzhnyi'in bu duyurusundan önce ise Jitomikr-Kiev karayolu üzerinde seyreden Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının yine Ukrayna ordusu tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk gününden bu yana 47 uçak ve 68 helikopter düşürüldüğünü duyurmuştu.

Rusya yakıt deposunu vurdu iddiası "RUSYA YAKIT DEPOSUNU VURDU" İDDİASI
Rusya yakıt deposunu vurdu iddiası
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

2 Rus uçağı düşürüldü iddiası
"2 Rus uçağı düşürüldü" iddiası
Rusya yakıt deposu vurdu iddiası
"Rusya yakıt deposu vurdu" iddiası
İşte en kötü senaryoda Ukrayna haritası
İşte en kötü senaryoda Ukrayna haritası
Ukrayna Rus gemisini batırdı iddiası
"Ukrayna Rus gemisini batırdı" iddiası
Rusya büyük harekata başlıyor mu?
Rusya büyük harekata başlıyor mu?
Rus ordusu Kiev’e 7 KM mesafede! Türk gazeteciler tahliye ediliyor
Rus ordusu Kiev'e 7 KM mesafede! Türk gazeteciler tahliye ediliyor
Savaş küresel ekonomiyi de vuruyor
Savaş küresel ekonomiyi de vuruyor
Büyük vurgun yapıyorlar
"Büyük vurgun yapıyorlar"
12 günde sahada neler değişti?
12 günde sahada neler değişti?
Ukrayna’yı 1,5 milyon kişi terk etti
Ukrayna'yı 1,5 milyon kişi terk etti
Bombalar yarım saat susmadı
"Bombalar yarım saat susmadı"
İnsanlığın Batı kanadı!
İnsanlığın Batı kanadı!
Daha Fazla Video Göster