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Son dakika: "Rusya Jitomir bölgesinde yakıt deposu vurdu" iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Son dakika: Rusya Jitomir bölgesinde yakıt deposu vurdu iddiası

Rus ordusu, Ukrayna’nın Jitomir bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.

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