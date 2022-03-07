Rusya Ukrayna bataklığına mı sürükleniyor? Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan A Haber’e önemli açıklama

A Haber'e konuşan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, şu tespitlerde bulundu;

"Büyük şehirlerdeki direnç nasıl olacak onu bilmek pek mümkün değildir. Yani öncelikle dikkat ettiyseniz, Ruslar devamlı suretle askeri altyapı tesislerini vurduklarını söylüyorlar. Yani birçok yerin elektriği, suyu, gazı vs. neyse insani ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan da yararlanarak, yani her ne kadar askeri tesislerle ilgili alt yapı vurulduğu söylense de bu askeri tesislerle ilgili altyapılar da sivil kesimin mutlak suretle bir takım ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı çektiriyor.