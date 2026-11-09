İzmir'de demir-çelik fabrikasında patlama! 6 ölü, 13 yaralı, 8 kayıp: 4 savcı görevlendirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Patlamanın ardından kayıp olduğu bildirilen 8 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürerken, yaralıların sağlık durumları ve patlamanın nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Fabrikadaki son durumu ve bölgedeki gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktarıyor.