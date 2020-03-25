Son dakika: İtalya'da Corona virüs nasıl çıktı? Flaş iddia! " Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta ile Valencia maçı..." | VİDEO

Son dakika dünya haberi... Avrupa’da Corona virüsün çıkış noktası olarak İtalya’da Atalanta İle Valencia arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı gösteriliyor. Bu iddia gündeme bomba gibi oturdu. Atlanta’da oynanması gereken mücadele, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmış ve 40 binden fazla taraftar o maça gitmişti. Peki, Avrupa'da virüsünün çıkış noktası Atlanta ile Valencia maçı mı? Haberin detaylarını İtalya’dan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.