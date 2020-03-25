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Son dakika: İtalya'da Corona virüsten (Covid-19) kurtulan "ilk hasta"dan şoke eden açıklamalar!

Dünya, Çin'in Vuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan Corona virüs ile adeta kabusu yaşıyor. Devletler, 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan, 423 bini aşkın kişiye bulaşan ve sonunun nereye gideceği kestirilemeyen bir süreçten geçiyor. Bu dönemde en ağır bedeli Corona'ya karşı erken önlem almayan İtalya ödüyor. İtalya'da Corona virüsten (Covid-19) kurtulan "bir numaralı hasta"dan şoke eden açıklamalar geldi. İşte korkunç detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 11:48
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Son dakika: İtalya'da Corona virüsten (Covid-19) kurtulan "ilk hasta"dan şoke eden açıklamalar!
Son dakika: İtalya'da Corona virüsten Covid-19 kurtulan ilk hastadan şoke eden açıklamalar!

Dünya, Çin'in Vuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan Corona virüs ile adeta kabusu yaşıyor. Devletler, 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan, 423 bini aşkın kişiye bulaşan ve sonunun nereye gideceği kestirilemeyen bir süreçten geçiyor. Bu dönemde en ağır bedeli Corona'ya karşı erken önlem almayan İtalya ödüyor. İtalya'da Corona virüsten (Covid-19) kurtulan "bir numaralı hasta"dan şoke eden açıklamalar geldi. İşte korkunç detaylar...

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Son dakika: İtalya'da Corona virüsten (Covid-19) kurtulan "ilk hasta"dan şoke eden açıklamalar!
Son dakika: İtalya'da Corona virüsten Covid-19 kurtulan ilk hastadan şoke eden açıklamalar!

Şu ana kadar 6 bini aşan can kaybıyla dünyada en fazla koronavirüs ölümünün kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya'nın "bir numaralı hastası", yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi.

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Son dakika: İtalya'da Corona virüsten (Covid-19) kurtulan "ilk hasta"dan şoke eden açıklamalar!
Son dakika: İtalya'da Corona virüsten Covid-19 kurtulan ilk hastadan şoke eden açıklamalar!

38 yaşındaki "Mattia" isimli ilk hasta, bir ses kaydıyla insanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

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Son dakika: İtalya'da Corona virüsten (Covid-19) kurtulan "ilk hasta"dan şoke eden açıklamalar!
Son dakika: İtalya'da Corona virüsten Covid-19 kurtulan ilk hastadan şoke eden açıklamalar!

İtalya'da salgından en ağır etkilenen bölge olan Lombardia'da yaşayan Mattia'nın ses kaydı, Lombardia bölge yönetimi tarafından yayımlandı. Mattia şunları söyledi:

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Son dakika: İtalya'da Corona virüsten (Covid-19) kurtulan "ilk hasta"dan şoke eden açıklamalar!
Son dakika: İtalya'da Corona virüsten Covid-19 kurtulan ilk hastadan şoke eden açıklamalar!

"Bana 18 gün yoğun bakımda kaldığımı söylediler. Sonra ise bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi edildim ve burada gerçek dünyayla ilk teması kurmaya başladım. Dünyanın en basit ama en güzel şeyini yapabilmeye, nefes alabilmeye başladım."