Son dakika: İtalya'da Corona virüsten Covid-19 kurtulan ilk hastadan şoke eden açıklamalar!

Son dakika: İtalya'da Corona virüsten (Covid-19) kurtulan "ilk hasta"dan şoke eden açıklamalar!

Dünya, Çin'in Vuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan Corona virüs ile adeta kabusu yaşıyor. Devletler, 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan, 423 bini aşkın kişiye bulaşan ve sonunun nereye gideceği kestirilemeyen bir süreçten geçiyor. Bu dönemde en ağır bedeli Corona'ya karşı erken önlem almayan İtalya ödüyor. İtalya'da Corona virüsten (Covid-19) kurtulan "bir numaralı hasta"dan şoke eden açıklamalar geldi. İşte korkunç detaylar...