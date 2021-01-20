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İspanya'nın başkenti Madrid'deki patlamanın nedeni belli oldu

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 18:05
Güncelleme:20.01.2021 18:05
İspanya'nın başkenti Madrid'de meydana gelen patlamanın nedenine dair A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Cihat Erginay, patlamanın sebebinin doğalgaz sıkışması nedeniyle yaşandığını söyledi. Erginay, patlamanın gerçekleştiği binanın yakınında okul olduğunu ve okullarını kapalı olmasının olası bir faciayı engellediğini söyledi.

Gazeteci Cihat Erginay, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşanan patlamayla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Erginay, patlamanın doğalgaz aynaklı olduğunu söyledi. Patlamanın meydana geldiği binanın yakınlarında bir okul olduğunu belirten Erginay, "Okul da zarar gördü ancak okul kapalı olduğu için öğrenci yoktu." dedi.

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