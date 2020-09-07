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Son dakika: İran'da korkutan deprem! En az 15 yaralı

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Giriş: 07.09.2020 08:31
Güncelleme:07.09.2020 08:39
Son dakika haberi... İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde en az 15 kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ, canlı yayında aktardı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.04'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kızılay Kurtarma ve Yardımlaşma Teşkilatı Operasyon Kontrol ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Ramiyan'ın bazı köylerindeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Kuruçay köyünde 7 ve Elhadi köyünde 3 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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