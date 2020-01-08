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08.01.2020
Son dakika: İran'da füzelerin ateşlendiği an
Son dakika haberi: İran, ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne füzelerle saldırdı. Saldırılar gece yarısı saatlerinde başladı. İran Devrim Muhafızları saldırıların ABD'nin öldürdüğü Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak üzere yapıldığını açıkladı. İran’ın füzeleri ateşlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
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