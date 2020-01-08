İran'ın Irak'ta ABD üslerini vurmasından hemen önce bu video yayınlandı

ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıda İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanmıştı. Bu sabah saatlerinde İran misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerini balistik füzelerle vurdu. İddialara göre saldırılarda 80 ABD askeri öldürüldü. Öte yandan bu saldırı öncesi İran'da yayınlanan video çok konuşuldu. İşte İran'nın ABD üslerini vurmadan önce İran'da yayınlanan o video...

İran'ın gece yarısından sonra Irak'taki Amerikan üslerine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısıyla birlikte İran-Amerika arasındaki gerilim yeni bir noktaya tırmandı. Füze saldırısından önce, dün gece İran devlet televizyonu ve diğer televizyon kanallarında yayınlanan bir video dikkat çekti.

"BÜYÜK İNTİKAM İÇİN KUDÜS GÜCÜ HAZIR!"

Özel tekniklerle kurgulandığı anlaşılan videoda uçaklar ve füzelerle belli hedeflere yapılan saldırılar gösteriliyor. 'Büyük intikam için geri sayım başlıyor, şafak yaklaşıyor, Kudüs Gücü hazır!' mesajının yer aldığı video sosyal medyada da paylaşılıyor… Videoda Rus MİG 29 ve SU 24 savaş uçakları yer alıyor. İran'ın yaklaşık 300 uçaktan oluşan İran Hava Kuvvetleri filosunda ağırlığı MİG 29 ve SU 24 uçakları oluşturuyor. Az sayıda da Amerika'dan F14 ve F4 savaş uçakları var. İran hava kuvvetlerinin envanterinde nakliye helikopterleri dışında savaş helikopteri yok.

SALDIRI SONRASI TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Amerika tarafında ise Trump'ın Twitter'dan yaptığı 'Her şey yolunda!' açıklamasının ardından gözler Trump'ın (ABD saati itibariyle) sabah yapacağı açıklamaya kilitlendi. Trump attığı twitte "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." İfadelerini kullanmıştı. Şimdi sabah saatlerinde (yaklaşık 6 saat sonra) yapacağı ilk açıklama bekleniyor… İran medyası Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de kısa bir süre sonra açıklama yapacağını duyurdu.