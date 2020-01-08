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08.01.2020
İşte İran'ın dünyayı ayağa kaldıran o füzeleri | Yeni görüntüler
İran'ın Irak'taki iki ABD üssünü balistik füzelerle vurmasının ardından bölgeden sıcak fotoğraflar servis edildi.
İRAN "80 ABD'LİYİ ÖLDÜRDÜK" DEDİ, ABD YALANLADI
İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzelerle düzenlediği saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü.
Füzelere ait fotoğraflar da Anadolu Ajansı tarafından servis edildi.
İRAN "80 ABD'LİYİ ÖLDÜRDÜK" DEDİ, ABD YALANLADI
Saldırının ardından yapılan açıklamalarda İran, bölgedeki 80 ABD'linin öldürüldüğünü öne sürerken ABD bu açıklamayı yalanladı.
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