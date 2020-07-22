Son dakika haberleri | ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 7,8'lik deprem | 2020 son depremler

Son dakika haberine göre; AFAD, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında saat 09.12'de (TSİ) 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) şiddetli depremin (TSİ) saat 09.12'de meydana geldiğini ve şiddetinin ise 7,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.





ABD VERİLERİ NE DİYOR?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Perryville bölgesinin 99 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.



