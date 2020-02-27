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İtalya Serie C takımlarından Pianese'de koronavirüs telaşı!

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Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
İTALYAN FUTBOLUNDA KORONAVİRÜS PANİĞİ!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbola da sıçradı. Serie C takımlarından Pianese'de forma giyen bir futbolcunun testlerinde koronavirüse rastlandı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Oyuncu geçtiğimiz cumartesi günü rahatsızlığı sebebiyle forma giyememişti. Oyuncunun virüsü aile ziyaretine gittiği esnada trende kaptığı iddia edildi.

Evinde karantinaya alınan futbolcunun ateşinin geçtiği ve şu anda gözlem altında tutulduğu belirtildi. Pianese'de forma giyen futbolcu için sağlık ekibi 'daki Sağlık Enstitüsü'nden talimat bekliyor. Eğer olumlu bir sonuç çıkarsa futbolcu tekrar takıma dönecek. Aksi takdirde futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

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