İtalya Serie C takımlarından Pianese'de koronavirüs telaşı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbola da sıçradı. İtalya Serie C takımlarından Pianese'de forma giyen bir futbolcunun testlerinde koronavirüse rastlandı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Oyuncu geçtiğimiz cumartesi günü rahatsızlığı sebebiyle forma giyememişti. Oyuncunun virüsü aile ziyaretine gittiği esnada trende kaptığı iddia edildi.
Evinde karantinaya alınan futbolcunun ateşinin geçtiği ve şu anda gözlem altında tutulduğu belirtildi. Pianese'de forma giyen futbolcu için sağlık ekibi İtalya'daki Sağlık Enstitüsü'nden talimat bekliyor. Eğer olumlu bir sonuç çıkarsa futbolcu tekrar takıma dönecek. Aksi takdirde futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.
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