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İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle maçlar ertelendi

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Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
KORONAVİRÜS NEDENİYLE MAÇLAR ERTELENDİ!

Son dakika haberi... Koronavirüs yeşil sahaları da etkisi altına aldı. Ölümcül virüs nedeniyle İtalya Serie A'da bugün oynanması planlanan, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo maçları ertelendi.

Koronavirüs nedeniyle Serie A'da bugün oynanması planlanan 3 maç ertelendi. Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo maçları ertelendi.

İtalya'da koronavirüs alarmı! Giriş-çıkışlar kapatıldı İTALYA'DA KORONAVİRÜS ALARMI! GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

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