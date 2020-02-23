İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle maçlar ertelendi
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs yeşil sahaları da etkisi altına aldı. Ölümcül virüs nedeniyle İtalya Serie A'da bugün oynanması planlanan, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo maçları ertelendi.
Koronavirüs nedeniyle Serie A'da bugün oynanması planlanan 3 maç ertelendi. Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo maçları ertelendi.
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