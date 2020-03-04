04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Inter maçına koronavirüs engeli

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020
NAPOLİ-INTER MAÇINA KORONAVİRÜS ENGELİ!

yarı finalinde ile Inter arasında yarın akşam oynanması planlanan rövanş mücadelesi, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İtalya'da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, futbol maçlarının ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Napoli ile Inter arasında yarın akşam oynanması planlanan yarı final rövanş maçı, koronavirüsün yayılma riski nedeniyle Valilik kararınca ileri bir tarihe ertelendi.

İki takım arasında 12 Şubat'ta Milano'da Inter'in ev sahipliğinde oynanan maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanarak, rövanş için avantajlı skor elde etmişti.

Kupa yarı finalinin diğer ayağında da ilk maçta 1-1 berabere kalan ve Milan arasında bu akşam oynanması planlanan rövanş maçı, dün akşam alınan kararla ertelenmişti.

Koronavirüs nedeniyle daha önce Serie A'nın 25. haftasından 4 maç, 26. haftadan da 6 müsabaka ertelenmişti.

Koronavirüs İtalyan futbolunu vurdu! Dev maç iptal edildi KORONAVİRÜS İTALYAN FUTBOLUNU VURDU! DEV MAÇ İPTAL EDİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN