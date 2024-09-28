Slovenya başbakanı BM kürsüsünde Netanyahu’ya seslendi: Savaşı hemen durdur

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kürsüye vurarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "bu savaşı hemen durdurması" çağrısı yaptı. Ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise BM Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında "Bu kurumun (BM) temelini sarsan bir trajediye tanıklık ederken yüreğimiz kan ağlıyor." ifadesini kullandı.