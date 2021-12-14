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Siyasetçiler ringe çıktı! Birbirleriyle kıyasıya dövüştükleri anlar kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2021 10:45
Brezilya'da belediye başkanı en önemli rakibinin meydan okumasına yanıt verdi, sosyal medyadan canlı yayınlanan benzersiz kavga üç set ve 13 dakika sürdü.
Siyasetçiler ringe çıktı! Birbirleriyle kıyasıya dövüştükleri anlar kamerada!
Siyasetçiler ringe çıktı! Birbirleriyle kıyasıya dövüştükleri anlar kamerada!
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