14 Aralık 2021, Salı
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Siyasetçiler ringe çıktı! Birbirleriyle kıyasıya dövüştükleri anlar kamerada!
Brezilya'da belediye başkanı en önemli rakibinin meydan okumasına yanıt verdi, sosyal medyadan canlı yayınlanan benzersiz kavga üç set ve 13 dakika sürdü.