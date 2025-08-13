Sırbistan’da protestolar kanlı bitti!

13 Ağustos 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 19:10
Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hükümetine karşı 9 aydır devam eden protestolar, şiddet olaylarına sahne oldu. Başkent Belgrad’ın kuzeybatısındaki Vrbas’ta toplanan göstericiler, hükümet destekçilerinin maytap, taş ve şişelerle saldırısına uğradı. Çıkan çatışmada 16’sı polis olmak üzere onlarca kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Benzer olaylar Baçka Palanka kasabasında da yaşandı. Protestocular, saldırıların hükümet yanlılarından geldiğini savunurken, polis yetkilileri ise protestocuların SNS ofislerine yöneldiğini iddia etti. Belgrad’da ise çevik kuvvet ekipleri, şehir merkezindeki kalabalığı dağıttı. Protestolar, geçtiğimiz yıl Novi Sad’daki tren istasyonu girişinde yaşanan ve 16 kişinin ölümüne neden olan facia sonrası başlamıştı. Göstericiler erken seçim talebini yinelerken, Cumhurbaşkanı Vucic bu talebi bir kez daha reddetti.
