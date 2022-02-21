Sınırda "savaş" gerilimi! Donbass'ta sivillerin tahliyesi sürüyor

Beyaz Saray, devam eden Ukrayna krizini görüşmek üzere ABD başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak bir zirveyi prensipte kabul ettiğini duyurdu. A Haber ekiplerinin sınır hattında haber nöbeti sürüyor. Peki sınırda son durum ne? Sivillerin tahliyesi nasıl oluyor? Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Novotrotski Sınır Kapısı'nda sivillerin tahliyesi canlı yayında ekranlara geldi. Bu noktadan 5 kilometrede ise ayrılıkçıların kontrol ettiği nokta başlıyor. Sınır kapısında geçişler için araçlar tek tek aranıyor.

İlk kapıda askerler pasaport kontrolü ve bölgede oturup oturmadıklarını kontrol ediyor. Otopark noktasında ise ikinci bir arama yapılıyor. Burada kayıtlar yapıldıktan sonra Ukrayna tarafına geçişlerine izin veriliyor.