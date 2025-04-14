Savaşlar denizaltı sistemlere ulaştı! Tüm dünyada internet kesilebilir

Deniz tabanındaki fiber optik kablolar, ülkeler arasında büyük miktarda internet trafiği taşıyor. Ancak son aylarda bazı ülkeler savaş nedeniyle bu kablolara saldırıyor. Bu yüzden NATO ve Telekominikasyon şirketleri küresel çapta internet kesintileri konusunda uyarıda bulundu.

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