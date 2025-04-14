14 Nisan 2025, Pazartesi
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Savaşlar denizaltı sistemlere ulaştı! Tüm dünyada internet kesilebilir
Deniz tabanındaki fiber optik kablolar, ülkeler arasında büyük miktarda internet trafiği taşıyor. Ancak son aylarda bazı ülkeler savaş nedeniyle bu kablolara saldırıyor. Bu yüzden NATO ve Telekominikasyon şirketleri küresel çapta internet kesintileri konusunda uyarıda bulundu.