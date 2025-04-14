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Savaşlar denizaltı sistemlere ulaştı! Tüm dünyada internet kesilebilir

Savaşlar denizaltı sistemlere ulaştı! Tüm dünyada internet kesilebilir

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.04.2025 10:36
Deniz tabanındaki fiber optik kablolar, ülkeler arasında büyük miktarda internet trafiği taşıyor. Ancak son aylarda bazı ülkeler savaş nedeniyle bu kablolara saldırıyor. Bu yüzden NATO ve Telekominikasyon şirketleri küresel çapta internet kesintileri konusunda uyarıda bulundu.
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Savaşlar denizaltı sistemlere ulaştı! Tüm dünyada internet kesilebilir
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