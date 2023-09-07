Rusya'ya İHA saldırısı kamerada! Rostov kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı

Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre, Ukrayna'ya ait insansız hava araçları sabah erken saatlerde kente saldırdı. İnsansız hava araçlarından birinin şehir merkezine düşmesi sonucu 3 bina hasar gördü, 1 kişi ise yaralandı. Saldırı anı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede acil durum ilan edilirken Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının daha Rostov şehrinin dışına düştüğü açıklandı.

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