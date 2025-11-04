04 Kasım 2025, Salı

Rusya'nın nükleer denizaltısı suya indirildi! Poseidon füzesini taşıyacak denizaltı hizmette
Rusya’nın nükleer denizaltısı suya indirildi! Poseidon füzesini taşıyacak denizaltı hizmette

Rusya'nın nükleer denizaltısı suya indirildi! Poseidon füzesini taşıyacak denizaltı hizmette

Giriş: 04.11.2025 09:29
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer tsunamiye etki edecek füzesi Poseidon'un geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu. Poseidon'u taşıyacak nükleer denizaltı da suya indirildi. Denizaltının hizmete alınması, ABD'ye doğrudan bir gözdağı mı? Bu gelişme Rusya'nın nükleer caydırıcılığında yeni bir döneme mi işaret ediyor? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
