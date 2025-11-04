Rusya’nın nükleer denizaltısı suya indirildi! Poseidon füzesini taşıyacak denizaltı hizmette

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer tsunamiye etki edecek füzesi Poseidon'un geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu. Poseidon'u taşıyacak nükleer denizaltı da suya indirildi. Denizaltının hizmete alınması, ABD'ye doğrudan bir gözdağı mı? Bu gelişme Rusya'nın nükleer caydırıcılığında yeni bir döneme mi işaret ediyor? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

