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Rusya’dan Kiev’e balistik füze saldırısı: 2 ölü, 21 yaralı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rusya’dan Kiev’e balistik füze saldırısı: 2 ölü, 21 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği balistik füze saldırısında bir enerji santrali ve konutlar hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, apartmana yönelik saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıda 39 balistik füze ve 120’den fazla İHA kullanıldığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya’ya karşı sert yaptırım ve Ukrayna’ya ek Patriot hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulundu.

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