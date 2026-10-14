İsrail, Batı Şeria’da 80 evi yıktı: 400 Filistinliyi evsiz bıraktı

İşgalci İsrail, Batı Şeria’da ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 80 evi yerle bir etti. Yaklaşık 400 Filistinli, evlerinin yıkılmasını çaresizce izledi.