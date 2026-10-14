Libya’da sel felaketi: Trablus’ta 2 kişi hayatını kaybetti

Libya’nın başkenti Trablus’ta yaklaşık 2,5 saat süren şiddetli yağış sele neden oldu. Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin elektrik akımına kapılan banka çalışanı olduğu, diğer kişinin ise sel sularına gömülen bir araçtan çıkarıldığı bildirildi. Yükselen sular nedeniyle bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, Trablus Belediye Başkanı Fadel Abu Arqoub, yaşananları “felaket boyutunda” sözleriyle değerlendirdi.