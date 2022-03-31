31 Mart 2022, Perşembe
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Rusya'dan Kiev, Harkov ve Dnipro’ya saldırı
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırıları 35’inci gününde devam etti. Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu. Ajanslar bombalama anına dair görüntüleri servis etti.
Harkov'da gaz boru hattının, Dnipro'da bir yakıt deposuyla bir fabrikanın vurulduğu bildirildi.
Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurduğu bildirildi.
Harkov'da gaz boru hattının, Dnipro'da bir yakıt deposuyla bir fabrikanın vurulduğu bildirildi.
Saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi, füzelerin isabet ettiği yerlerde çıkan yangına müdahale etmek için olay yerine intikal ettiği aktarıldı.