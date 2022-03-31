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Ukrayna Rusya ait İHA’yı füzeyle böyle vurdu

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Giriş: 31.03.2022 01:05
Ukrayna ordusu, Rusya’ya ait insanız hava aracını füzeyle imha etti. Füzenin ateşlendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35'nci gününde devam ederken, Ukrayna ordusu Rusya'ya ait insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemi tarafından ateşlenen füzeyle imha etti.

Füzenin ateşlendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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