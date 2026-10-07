Fransa denizaltından nükleer kapasiteli füze fırlattı! Macron'dan dikkat çeken mesaj

Fransa, yeni nesil stratejik balistik füzesi M51.3'ü Le Vigilant nükleer denizaltısından başarıyla fırlattı. Nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze test sırasında savaş başlığı taşımadı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerinde izlediği atış sonrası yaptığı “Mesaj ulaşması gereken her yere yüksek sesle ve net şekilde ulaştı” açıklaması dikkat çekti. Test, Rusya ile NATO arasında Kaliningrad üzerinden nükleer söylemlerin yeniden yükseldiği bir dönemde gerçekleştirildi.