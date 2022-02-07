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Rusya’da S-400 sevkiyatı! Uydu fotoğraflarına yansıdı

A Haber
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Giriş: 07.02.2022 11:22
Ukrayna - Rusya arasında gerilim tırmanırken Kiev'de askerlerin sivillere silahlı eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı. Rusya'nın sınıra yerleştirdiği S-400'ler ise uydu görüntülerine yansıdı. Peki son durum ne? Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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S-400 sevkiyatı! Uydu fotoğraflarına yansıdı
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