07 Şubat 2022, Pazartesi
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Rusya’da S-400 sevkiyatı! Uydu fotoğraflarına yansıdı
Ukrayna - Rusya arasında gerilim tırmanırken Kiev'de askerlerin sivillere silahlı eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı. Rusya'nın sınıra yerleştirdiği S-400'ler ise uydu görüntülerine yansıdı. Peki son durum ne? Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.