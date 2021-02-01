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Rusya'da Navalny gerilimi! 5 binden fazla gözaltı
Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin gözaltına alınması sonrası başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Moskova başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında gerçekleşen gösterilerde aralarında gazetecilerin de olduğu 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı. Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin gözaltına alınması sonrası başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Moskova başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında gerçekleşen gösterilerde aralarında gazetecilerin de olduğu 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.