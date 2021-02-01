Rusya'da Navalny gerilimi! 5 binden fazla gözaltı

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin gözaltına alınması sonrası başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Moskova başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında gerçekleşen gösterilerde aralarında gazetecilerin de olduğu 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin gözaltına alınması sonrası başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Moskova başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında gerçekleşen gösterilerde aralarında gazetecilerin de olduğu 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.