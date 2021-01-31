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Rusya'daki Navalnıy protestosunda 1633 kişi gözaltına alındı

'da gözaltına alınan muhalif 'nin serbest kalması için gösteri düzenlendi. Rus polisinin gösteriye katılan 1633 kişiyi gözaltına aldığı iddia edildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Rusya'daki Navalnıy protestosunda 1633 kişi gözaltına alındı

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre 1643 kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere, polisin yoğun tedbirlerine rağmen çoğu lise ve üniversite öğrencisi binlerce kişi katılıyor.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde 338'i Moskova'da, 1643 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.

Aleksey Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarında toplanan bazı göstericiler, hükümet aleyhine slogan atıyor.

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