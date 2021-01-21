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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Putin'in baş muhalifi Navalny bombayı patlattı! Rusya'yı sallayan iddialar Putin'in baş muhalifi Navalny bombayı patlattı! Rusya'yı sallayan iddialar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük muhalifi avukat ve aktivist Aleksey Navalny'nin gözaltına alınmasının ardından yayınlanan görüntüler Rusya'yı karıştırdı. Putin hakkında iddialar ortaya atan Navalny'nin yayınladığı videolar 24 saatte 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. İşte Rusya'yı karıştıran o iddialar... Giriş Tarihi: 21.01.2021 10:40
Şok edici görüntüler ortaya çıktığından beri önce Rusya sonra da gündemi çalkalanıyor. Herkes ABD'deki yemin törenine odaklanmışken, Rus muhalif Navalny'nin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçen hafta sonu tedavi olduğu Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan ve Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif aktivist Alexey Navalny, Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerini yayınladı.
Geçen yaz zehirlendikten sonra komaya giren ve tedavi olmak üzere Almanya'ya giden Navalny, Putin'in sarayında süper lüks odaların yanı sıra bir striptiz kulübü, kumarhane ve tiyatro olduğunu iddia etti.
Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu iddia etti.
Navalny, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da ileri sürdü.
Rusya'nın güneyde Karadeniz'e kıyısı olan Gelencik bölgesinde bulunan 100 milyar ruble değerindeki sarayla ilgili belgesel şeklinde bir video paylaştı ve "Burası Rusya'nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık." ifadelerini kullandı.