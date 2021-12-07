07 Aralık 2021, Salı
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Rusya'da eski asker dehşet saçtı! Devlet kurumunda silahını peş peşe ateşledi | Ölü ve yaralılar var
Rusya'da bir devlet dairesine giden eski asker silahlı saldırıada bulundu. Olayda ölü ve yararıların olduğu bildirildi. Son dakika gelişmesiyle ilgili olay yerinden yeni görüntüler ve detaylar haberimizde...
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Ryazansky kentinde Belediye ve Kamu Hizmetleri Merkezi'ne (MFC) giden, 45 yaşındaki eski Rus askeri Sergey Glazov, güvenlik görevlilerinin maske uyarılarına olumsuz cevap verince tartışmaya başladı.
MASKE TARTIŞMASINDA KAN AKTI
Tartışma üzerine Rus ordusundayken kullandığı silahını çıkararak etrafa ateş etmeye başlayan Glazov, bir memur ile güvenlik görevlisini öldürdü.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Olay yerinde bulunan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da içlerinde bulunduğu 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Başka bir güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.