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Rusya sınırında Nükleer Savaş Uçağı paniği! ABD’nin bombardıman uçağı Rusya sınırında uçtu

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 09:08
Güncelleme:13.03.2023 09:13
ABD'ye ait nükleer füze taşıyabilen bir bombardıman uçağı, Baltık Denizi üstünde Rusya sınırının çok yakınında uçuş gerçekleştirdi. Uçağın, St. Petersburg'un 200 kilometre yakınına kadar ilerlediği kayda geçti. Peki ABD uçağı neden Rusya sınırına kadar ilerledi? Verilmek istenen mesajlar mı vardı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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