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"Rusya Jitomir bölgesinde yakıt deposu vurdu" iddiası

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Giriş: 08.03.2022 00:11
Güncelleme:08.03.2022 00:16
Rus ordusu, Ukrayna’nın Jitomir bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ediyor.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerden biri olan Jitomir bölgesinde yer alan Çernyahova'da bir yakıt deposunu hedef aldı.

Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.

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