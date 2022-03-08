08 Mart 2022, Salı
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"Rusya Jitomir bölgesinde yakıt deposu vurdu" iddiası
Rus ordusu, Ukrayna’nın Jitomir bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ediyor.
Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerden biri olan Jitomir bölgesinde yer alan Çernyahova'da bir yakıt deposunu hedef aldı.
Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.