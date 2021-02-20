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Rusya dünyada bir ilki başardı! Kovid-19 aşısında flaş gelişme

İHA
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Giriş: 20.02.2021 15:23
Güncelleme:20.02.2021 15:24
Son dakika haberleri... Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ülkede geliştirilen üçüncü Covid-19 aşısı olan "CoviVac" adlı aşının tescil edildiğini açıkladı. Böylece dünyada bir ülke ilk kez tescillenmiş 3 Kovid-19 aşısına sahip oldu. Rusya'da daha önce de korona virüse mücadele kapsamında geliştirilen "Sputnik V" ile "EpiVacCorona" aşıları tescil edilmişti.

Rusya'da Chumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının tescil edildiği duyuruldu.

Rusya hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında aşının tescil edildiğini duyuran Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, "Bugün toplantıyı size güzel bir haber vererek açıyorum. Chumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen CoviVac adlı aşının tescil edildiğini belirtmek istiyorum" dedi.



Mişustin, "Aşının seri üretimi ile ilgili çalışmalar yürütülürken, Mart ayı içerisinde 120 bin civarında CoviVac aşısı sivil dolaşıma girecek. Kontrol prosedürlerinin tamamlanmasından sonra aşı üretim zincirinin en yüksek seviyeye çıkarılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda aşının sevkiyatıyla ilgili detaylı bir çalışma yapmak gerekiyor. Buradaki asıl mesele aşı kalitesinin korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya'da daha önce de korona virüse mücadele kapsamında geliştirilen "Sputnik V" ile "EpiVacCorona" aşıları tescil edilmişti.

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