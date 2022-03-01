01 Mart 2022, Salı
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Rusya açık açık söyledi: Kiev'i vuracağız evlerinizi terkedin!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından başlayan savaşta 6. gün de çatışmalarla başladı. Belarus'taki barış müzakereleri, ikinci tur kararıyla biterken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Rusya hakkında 'savaş suçu' soruşturması açtı. Rusya son dakika açıklamasında "Kiev'deki askeri tesisleri vuracağız, yakınlarda oturalar evlerini terketsin" tendidinde bulundu.