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Rus ordusu Ukrayna'nın doğusuna böyle giriş yaptı

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Giriş: 22.02.2022 00:52
Rusya - Ukrayna krizi devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den barış gücü operasyonlarının başlaması için emir verildi. İşte Rus ordusunun ilk görüntüleri...
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