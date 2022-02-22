22 Şubat 2022, Salı
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Rus ordusu Ukrayna'nın doğusuna böyle giriş yaptı
Rusya - Ukrayna krizi devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den barış gücü operasyonlarının başlaması için emir verildi. İşte Rus ordusunun ilk görüntüleri...