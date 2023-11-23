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Rehine takasına İsrail ertelemesi

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Giriş: 23.11.2023 13:25
İsrail başbakanlık ofisi, bugün saat 10'da başlaması beklenen 4 günlük ateşkesin Cuma gününden önce yapılmayacağını, pürüzlerin olduğunu açıkladı. İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası ne zaman başlayacak? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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