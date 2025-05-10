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Putin, Slovakya Başbakanı Fico ile görüştü

Putin, Slovakya Başbakanı Fico ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 01:29
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği ve ülkesindeki muhalefetin sert eleştirilerine rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak için Moskova’yı ziyaret etti. Bugün Moskova’da olan tek AB üyesi ülke lideri olan Fico’nun ziyareti, Slovakya’da protesto gösterilerine neden oldu. Fico, ziyareti çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı’nda kabul edildi. Kremlin’den yayınlanan açıklamada Putin’in Slovakya Başbakanı Fico ile gerçekleştirdiği görüşmede Slovak liderin ülkesinde Slovakya’nın Nazi işgalinden kurtulmasında önemli rol üstenen Sovyet Generali İvan Konev anısına bir anıt dikilmesi konusunu görüştüğü kaydedildi.
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Putin, Slovakya Başbakanı Fico ile görüştü
Putin, Slovakya Başbakanı Fico ile görüştü
Putin, Slovakya Başbakanı Fico ile görüştü
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