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16.10.2019

PKK/YPG tutuklu DEAŞ'lıları serbest bıraktı |Video

ABD ve Avrupa'da, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nın DEAŞ tehlikesini yeniden canlandıracağı iddia edilirken, Fransız Le Parisien gazetesi, PKK/YPG'li teröristlerin Ayn İssa'daki kampta tutulan DEAŞ’lıları nasıl serbest bıraktıklarını gözler önüne serdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Gizem Adal Paris'ten aktardı.

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