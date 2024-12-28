28 Aralık 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Peru'da dev dalgalar tekneleri batırdı
Peru’da dev dalgalar tekneleri batırdı

Peru'da dev dalgalar tekneleri batırdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2024 16:45
Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeybatı Piura bölgesindeki El Nuro kıyılarında etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Denizde oluşan dev dalgalar tekneleri batırdı, 25'ten fazla teknede büyük hasara yol açtı. 100'den fazla balıkçı ise denizde mahsur kalarak acil yardım çağrısında bulundu. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının 1 Ocak'a kadar süreceğini belirterek 43'ü kuzeyde, 38'i merkezde olmak üzere 81 limanın geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Ayrıca plajlar halka kapatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Peru’da dev dalgalar tekneleri batırdı
Peru’da dev dalgalar tekneleri batırdı
Peru'da dev dalgalar tekneleri batırdı
Azerbaycan uçağını Rusya mı düşürdü?
Azerbaycan uçağını Rusya mı düşürdü?
İsrail hastaneyi ateşe verdi
İsrail hastaneyi ateşe verdi
Şam-Tahran hattında tazminat krizi!
Şam-Tahran hattında tazminat krizi!
ABD Başkanı Trump’tan tartışılacak Noel mesajı!
ABD Başkanı Trump’tan tartışılacak Noel mesajı!
Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürmüş!
Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürmüş!
Pezeşkiyan’dan enerji israfına sert tepki!
Pezeşkiyan’dan enerji israfına sert tepki!
Yemen’deki Sana Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı
Yemen’deki Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı
Lavrov: Ukrayna ile ateşkes çıkmaz sokak
Lavrov: "Ukrayna ile ateşkes çıkmaz sokak"
Mozambik’te cezaevinde isyan!
Mozambik'te cezaevinde isyan!
Kasiyun’dan Şam’da gün doğumu
Kasiyun'dan Şam'da gün doğumu
AVM’de böyle para saçtı
AVM’de böyle para saçtı
Daha Fazla Video Göster