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PERSPEKTİF - Hangi ülkeler Kızıl Gezegen'e gidiyor?

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Giriş: 14.02.2021 10:03
Güncelleme:14.02.2021 10:34
Mars'ı inceleyen bilim insanları yıllarca tek bir sorunun yanıtını aradı. Kızıl gezegende hayat mümkün mü? Uzay araçları gönderildi, keşifler yapıldı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve ABD art arda Mars yolculuğuna çıktı. Peki neden 3 ülke birden Mars'a gitmeye çalışıyor? Bilim insanlarının hedefinde ne var? Detaylar Perspektif'te...

Mars'ı inceleyen bilim insanları yıllarca tek bir sorunun yanıtını aradı. Kızıl gezegende hayat mümkün mü? Uzay araçları gönderildi, keşifler yapıldı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve ABD art arda Mars yolculuğuna çıktı. Peki neden 3 ülke birden Mars'a gitmeye çalışıyor? Bilim insanlarının hedefinde ne var? Detaylar Perspektif'te...

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