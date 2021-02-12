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Türk Uzay Tarihi ne zaman ve nasıl başladı? İşte Türkiye'nin uzay serüveni

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Giriş: 12.02.2021 00:32
Güncelleme:12.02.2021 00:50
Türkiye’nin uzay macerası bundan tam 88 yıl önce başladı. Haberleşme ve gözlem uydularıyla büyük bir ivme kazanan uzay serüveni şimdi bambaşka bir boyuta dönüştü. Ülkemiz 2023 yılında kendi uzay aracıyla Ay'a ayak basacak. Uzaya gidecek olan Türk bilim insanı da 10 gün boyunca bilimsel araştırmalar yapacak. Peki, bu sürece nasıl gelindi? Türk Uzay Tarihi ne zaman ve nasıl başladı? İşte heyecan uyandıran gelişmelerin cevabı…

Türkiye'nin uzay macerası bundan tam 88 yıl önce başladı.

Haberleşme ve gözlem uydularıyla büyük bir ivme kazanan uzay serüveni şimdi bambaşka bir boyuta dönüştü.

Ülkemiz 2023 yılında kendi uzay aracıyla Ay'a ayak basacak.

Uzaya gidecek olan Türk bilim insanı da 10 gün boyunca bilimsel araştırmalar yapacak. Peki, bu sürece nasıl gelindi?

Türk Uzay Tarihi ne zaman ve nasıl başladı? işte heyecan uyandıran gelişmelerin cevabı…

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