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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecan dorukta! Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim olacak? Astronot nasıl olunur? Başvuru ve şartlar... Heyecan dorukta! Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim olacak? Astronot nasıl olunur? Başvuru ve şartlar...
Astronot nasıl olunur? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim olacak? sorularının yanıtları heyecanla araştırılıyor. "Milli Uzay Programı"nın tanıtılmasının ardından gözler uzay yolculuğuna çevrildi. Başkan Erdoğan, bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya gidebilecek yetkinlik ve becerilere sahip 3 Türk vatandaşı belirleneceğini duyurdu. Seçilen adaylar yaklaşık 2 yıllık eğitim programına alınacak.
Giriş Tarihi: 13.02.2021 16:07
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim olacak? Merakla beklenen Türkiye'nin uzay yolculuğu için hazırlıklar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı"ndaki hedefler kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıklamasının ardından, internet üzerinde 'astronot nasıl alınır' sorguları arttı. Peki, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim olacak? Astronot nasıl olunur? Başvuru ve şartlar nasıl olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRK ASTRONOT NE ZAMAN ALINACAK?
Türk astronot olabilmek isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırılıyor. Başvuru tarihleri henüz duyurulmasa da takvimin 2023'e kadar belirlenmesi planlanıyor.
TAKVİM NASIL OLACAK?
Aday astronotların geçtiği eğitim sürecinin ardından, eğitici kurum tarafından "en başarılı" olarak değerlendirilen aday, uzayda bilimsel çalışmalar yapmak üzere seçilecek. Daha sonra uluslararası iş birliği programları dahilinde takvim belirlenecek. Bu takvimin belirlenmesinin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.
Astronot Programı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek bilimsel deneyleri de kapsayacak. Bu deneyler biyolojik deneyler olabileceği gibi, Türkiye'de geliştirilen malzemelerin uzay dayanım testleri ve deneyleri de olabilecek. Bilim misyonu, üniversiteler ve bilim insanlarıyla yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek.
Uygun takvim planlanırsa Türk astronot tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir küp uydu gönderilmesi de gerçekleştirilebilecek.
TÜRK ASTRONOT OLABİLMEK İÇİN ŞARTLARI NELERDİR?
Ulusal uzay ajansları genellikle astronot adaylarında, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda ileri düzeyde bilgi sahibi olmasının yanı sıra belirli fiziksel özellikleri de karşılama şartını arıyor.
Astronot adaylarının havacılık ve uzay alanlarında deneyim sahibi olması tercih sebebi olurken, adaylar sivil veya askeri personel arasından seçilebiliyor.